Un joven fue asesinado a bala en la noche del pasado miercoles 28 de enero en el barrio La Floresta, del municipio de Soledad. La víctima, de sexo masculino, no ha sido identificada y tendría entre 18 y 22 años, según informaron suministrada por las autoridades.

Leer también: Asesinan a hombre mientras reparaba una motocicleta en el barrio Tajamar, Soledad

El hecho se registró hacia las 9:25 p. m., cuando el joven se desplazaba a pie por una vía del sector y fue interceptado por dos sujetos, también a pie, quienes le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar a bordo de un motocarro.

Tras el ataque, la víctima quedó tendida sobre la vía pública sin signos vitales. Al sitio acudieron uniformados de la Policía y personal de criminalística para adelantar la inspección técnica del cadáver.

De acuerdo con información preliminar, el homicidio estaría relacionado con un ajuste de cuentas del grupo delincuencial ‘Los Costeños’.

Residentes del sector manifestaron a las autoridades que no reconocen al joven como habitante del barrio. Asimismo, una vez finalizadas las diligencias judiciales, no se presentaron familiares que permitieran su identificación.

El caso fue asumido por investigadores de la Sijín, quienes adelantan las labores para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.