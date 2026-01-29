Un hombre de 35 años fue asesinado a bala en la tarde del pasado miércoles 28 de enero en el barrio Tajamar, del municipio de Soledad, cuando se encontraba realizando labores de reparación a una motocicleta en la parte externa de su vivienda.

La víctima fue identificada por las autoridades como Alfredo Luis Romero De la Hoz, conocido con el alias de Pomelo. El hecho se registró hacia las 5:15 p. m., cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar.

Según el reporte preliminar, el parrillero descendió del vehículo y, sin mediar palabra, accionó un arma de fuego contra Romero De la Hoz, para luego huir junto a su cómplice con rumbo desconocido.

El hombre fue auxiliado y trasladado de inmediato al Hospital Materno Infantil, a donde ingresó sin signos vitales, debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con información conocida por las autoridades, el homicidio estaría relacionado con una disputa territorial por el control del microtráfico en esta zona del municipio de Soledad. Asimismo, se indicó que la víctima registraba un antecedente judicial en calidad de indiciado por el delito de tráfico de estupefacientes.

El caso fue asumido por investigadores de la Sijín, quienes adelantan las labores correspondientes para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.