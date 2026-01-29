En la noche del pasado miércoles 28 de enero, sobre las 7:15 p. m., se registró un ataque armado en el barrio El Carmen de Malambo. El hecho dejó un hombre muerto y una mujer herida, quienes fueron trasladados a la clínica Campbell.

Las víctimas fueron identificadas como Jainner Steven Ríos Peláez, de 18 años, y Adarlys María Pérez Martínez, de 45 años.

La Policía indicó en su reporte oficial que: “Según lo manifestado por habitantes del sector, el occiso se encontraba en vía pública, mientras que la lesionada se hallaba sentada en la entrada de su vivienda cuando al lugar arriba un vehículo tipo motocarro y de este desciende un sujeto quien acciona un arma de fuego en contra del masculino impactándolo en varias ocasiones”.

Asimismo, las autoridades señalaron que la mujer resulta lesionada por “proyectil aleatorio” y que ambos fueron auxiliados y trasladados a la clínica Campbell de Malambo, sin embargo el hombre fallece debido a la gravedad de las heridas.

“El hecho estaría relacionado con la disputa territorial por el control del microtráfico”, aseguró la Policía. De igual manera, indicó que el occiso no residía en el sector donde se presentaron los hechos.