Funcionarios de la Estación de Policía de Aguachica, incautaron más de tres toneladas de marihuana, consolidándose uno de los más grandes operativos en la última década en el sur del departamento del Cesar, según señalaron las autoridades.

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De igual forma explicaron que en labores de patrullajes en la vía que comunica con el corregimiento de Aguas Claras, los policías hallaron un vehículo tipo volqueta abandonado.

Al practicarle un registro minucioso al automotor, encontraron en su interior 115 bultos que contenían una sustancia vegetal con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 3.200 kilogramos.

De acuerdo con la información recolectada, el estupefaciente presuntamente provenía de la región del Catatumbo y tendría como destino final el sur del departamento de Bolívar.

“Con este importante resultado operativo, las autoridades lograron sacar del mercado ilegal más de tres millones de dosis de estupefacientes, afectando de manera directa las rentas criminales de las estructuras dedicadas al narcotráfico”, aseguró el comandante de la Policía en el Cesar, coronel William Javier Morales Vargas.

Es de señalar que la semana pasada también fueron incautados en un tractocamión, 1.875 kilos de marihuana que eran transportados mediante la modalidad de ocultamiento debajo de una carga de salvado de trigo, con un valor aproximado en el mercado ilegal de 800 millones de pesos.

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En el operativo fue capturado un sujeto de 28 años, quien presuntamente se transportaba desde la ciudad de Yumbo, Valle del Cauca, con destino a Maicao, La Guajira.