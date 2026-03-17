El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó en las últimas horas que en el municipio de San Alberto, Cesar, murió en medio de un combate con la Policía Nacional Reinel Contreras Cañizares, alias ‘Comando 60’, cabecilla armado del grupo criminal autodenominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

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“Este resultado operacional golpea directamente una de las estructuras responsables de homicidios selectivos, amenazas y acciones terroristas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en la región”, indicó el alto funcionario nacional mediante su cuenta en X.

Alias ‘Comando 60’ lideraba la expansión criminal de dicha organización en el Catatumbo, consolidando redes armadas para controlar territorios mediante la violencia. Su accionar criminal generó temor en las comunidades y buscaba debilitar la presencia institucional en zonas estratégicas del país.

Según el ministro Sánchez, este cabecilla también lideró confrontaciones armadas en la Serranía del Perijá contra el EGC o cartel del Clan del Golfo, provocando el desplazamiento forzado de más de 200 familias.

Durante el operativo fueron incautados una pistola Glock, dos proveedores, 130 cartuchos, dos celulares y material de intendencia utilizado por esta estructura criminal.

Destacó que este resultado reafirma que la Fuerza Pública mantiene una ofensiva permanente contra los grupos armados ilegales que amenazan la seguridad del país. “A nuestros policías y militares, gracias por su valentía, disciplina y compromiso con Colombia”.

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Finalmente recordó las líneas para denunciar cualquier hecho violento o de criminalidad: 314 358 7212. Líneas: 107 – 157. GAULA: 147 – 165. Reclutamiento infantil: 141.