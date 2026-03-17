Seis sujetos intentaron cometer un millonario hurto a un vehículo blindado de la empresa Prosegur, que se encontraba realizando sus labores en la Central de Mercabastos, de Valledupar, en horas del mediodía de este 17 de marzo.

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Versiones preliminares señalaron que, al parecer, los delincuentes esperaron que los funcionarios de la empresa de valores se bajaran del carro para sustraer el dinero que estaba asegurado, sin contar que dentro de la camioneta estaban dos guardas de seguridad, quienes respondieron a la acción delincuencial y se dio un cruce de disparos.

A partir de ese momento todo se convirtió en caos y tensión en la principal plaza de mercado de la capital del Cesar. Los individuos intentaron huir a pesar de que tres se encontraban heridos. No obstante, al ingresar a una zona enmontada en inmediaciones de Mercabastos, fueron rodeados no solo de la comunidad, comerciantes y mototaxistas, sino también por la Policía Metropolitana, que evitó que los lincharan.

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Paralelo a ello, en diferentes patrullas los tres heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad. Dos de ellos responden a los nombres de: Franklin Castro, quien presenta herida por arma de fuego en el tórax, y Janet Mejía, de 23 años, con herida de bala en la cabeza y en una de las manos, por lo que fue trasladado en estado crítico a la Clínica Alta Complejidad.

Las autoridades señalaron que el tercer herido presenta un disparo en una de sus piernas y es atendido en el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede 450 Años.

Incautación de armas

Las autoridades buscan establecer si en este caso hay más personas involucradas, ya que tienen indicios de que en las inmediaciones de Mercabastos había otros individuos esperando a los que realizaban directamente el hecho delincuencial, a fin de que pudieran escapar de manera más ágil.

El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Gómez, indicó que el hecho conllevó a desplegar un plan candado por toda la ciudad, principalmente en los alrededores del lugar de los hechos, lo que permitió la captura de los delincuentes, quienes se encuentran en buen resguardo policial y en el desarrollo de los actos urgentes para ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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El oficial destacó que los atracadores no serían de la ciudad y posiblemente se trata de una banda delincuencial proveniente de Barranquilla.

“Es una información que tratamos de confirmar y que será analizada en un consejo de seguridad”, puntualizó el coronel Germán Gómez.