En lo corrido de este 2026, en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, se han registrado más de 90 casos de dengue, de los cuales más de la mitad han sido con signos de alarma. Por esta situación, el alcalde Leonardo Hernández, declaró la emergencia en salud pública y adoptó el Plan de Contingencia para el control de esta enfermedad transmitida por el zancudo Aedes aegypti.

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La decisión fue mediante la Resolución 243 del 10 de marzo de 2026, que permite fortalecer las acciones de prevención, control y atención frente a esta enfermedad que afecta está afectando a la comunidad.

“Estamos declarando la emergencia epidemiológica para prevenir y atacar esta enfermedad que ha cobrado vida en nuestro departamento. En lo corrido de este año llevamos más de 90 casos, y es mejor prevenir que lamentar”, manifestó el mandatario local.

De igual manera desde la Secretaría de Salud Local hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener los patios limpios, sin acumulación de basuras, tapar las albercas, no mantener agua estancada, usar mosquiteros, eliminar lugares que puedan servir de criaderos para los zancudos transmisores de esta enfermedad.

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Según el Instituto Nacional de Salud, el departamento del Cesar ocupa el segundo lugar con dengue, hasta el 7 de marzo se habían notificado 872 casos, le antecede Meta con 1036. Asimismo los departamentos y municipios con mayores diagnósticos son Cartagena de Indias, Norte de Santander, Santander, Bolívar, La Guajira y Tolima.