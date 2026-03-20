En la vía que comunica a los municipios de Bosconia y Valledupar, la Policía Nacional en articulación con la Fiscalía General de la Nación, capturó q un presunto integrante del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo.

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Se trata de alias Ruso, ‘Mono Pecas’ o ‘Mono Pecueca’, quien sería integrante de la subestructura Ferney Antonio López Polo, y era requerido por el delito de concierto para delinquir agravado.

El comandante de la Policía Nacional en el departamento del Cesar, coronel William Morales Vargas, indicó que contra el individuo existía una orden de captura vigente y que de acuerdo con las investigaciones cumplía funciones de coordinación de actividades ilícitas y fortalecimiento del control territorial en los municipios de Valledupar, Bosconia y El Copey y figura como cabecilla militar de la estructura en el corregimiento de Chimila.

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Asimismo, alias ‘Ruso’ es señalado como presunto responsable de al menos cuatro homicidios bajo la modalidad de sicariato, ocurridos entre septiembre de 2023 y julio de 2024 en el municipio de Bosconia.