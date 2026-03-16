Una intervención realizada en el acueducto regional que abastece a los municipios de Manatí y Candelaria permitió detectar y retirar varias conexiones ilegales instaladas en la tubería que conduce agua desde el Canal del Dique hasta la planta de tratamiento.

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Durante la jornada, equipos técnicos realizaron labores de inspección en distintos puntos del sistema, donde identificaron captaciones irregulares que estaban reduciendo el caudal destinado al acueducto regional.

El operativo contó con el acompañamiento de la Policía Nacional de Colombia y de la Secretaría de Agua Potable del departamento, entidades que brindaron apoyo institucional y de seguridad durante las labores de verificación.

Según el balance de la intervención, se logró recuperar un caudal de 11 litros por segundo que estaba siendo desviado de manera irregular. Este volumen equivale a cerca de 43.200 litros diarios, cantidad comparable con el abastecimiento de aproximadamente 43 carrotanques de agua.

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Con este caudal adicional, el sistema podría abastecer entre 400 y 500 usuarios, lo que representa cerca de 2.000 habitantes en los municipios que dependen del acueducto.

El recurso recuperado permitirá mejorar la disponibilidad del servicio para comunidades que dependen de esta infraestructura, entre ellas sectores de Leña y Carreto.

De acuerdo con Claudia Bahamón, gerente Costa Norte de la empresa operadora del sistema, la recuperación de este caudal representa un avance en el fortalecimiento del servicio para los usuarios del acueducto regional.

“Estas jornadas se realizan con el respaldo de la Secretaría de Agua Potable del Atlántico y de la Policía Nacional, cuyo acompañamiento es clave para garantizar el control y la seguridad de las intervenciones”, indicó.

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Las acciones hacen parte de una estrategia de control que durante las últimas semanas ha estado enfocada en reducir pérdidas de agua en la infraestructura del sistema y optimizar el funcionamiento del acueducto.

La empresa reiteró además el llamado a la comunidad para denunciar conexiones ilegales o usos indebidos del recurso, prácticas que afectan la disponibilidad del agua y el acceso equitativo al servicio en las poblaciones abastecidas por este sistema.

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