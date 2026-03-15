El Distrito de Barranquilla destinará más de $14 mil millones para fortalecer al Gaula Militar y así hacerle frente al delito de la extorsión. El anuncio fue hecho tras una reunión del alcalde Alejandro Char y el coronel Styk Amaral Reyes Monsalve, comandante nacional del Gaula Militar, en la cual se articularon acciones para brindar tranquilidad a la ciudadanía.

La inversión contempla el desarrollo de obras como la Casa Gaula y la adquisición de vehículos para reforzar la logística y la movilidad de este Grupo de Acción Unificada en la capital del Atlántico. De acuerdo con el mandatario distrital, de esta forma se busca contener el delito en este territorio.

“Con esta inversión reforzaremos la capacidad operativa del Gaula Militar Caribe, con más logística, movilidad, comunicaciones, nuevos vehículos y la construcción de la Casa Gaula. Además, el Ejército se comprometió a aumentar el personal con más de 100 hombres y a reforzar su presencia en zonas priorizadas”, recalcó el alcalde Char a través de su perfil de X, antes Twitter.

En ese sentido, el mandatario destacó que “en nuestra ciudad trabajamos de la mano de la fuerza pública para proteger a barranquilleros y comerciantes”.

Es de anotar que, en meses anteriores, el alcalde Char ya había entregado unos vehículos para apoyar con patrullajes conjuntos en distintas localidades. En ese sentido, el Ejército ha venido trabajando de la mano con el Distrito en distintos operativos en las calles de la ciudad.

“El pie de fuerza está creciendo, porque esta ciudad lo amerita. Es allí donde entra la administración, aportando a nuevos proyectos que facilitan la movilidad, la comodidad, alojamientos y demás. Son recursos necesarios para el buen trabajo y desempeño de nuestros soldados, infantes, marinos y aviadores, que trabajan en conjunto por la seguridad del pueblo colombiano”, expresó el comandante nacional del Gaula Militar.

Cabe destacar que en la mesa de trabajo también participó el teniente coronel Jairo Andrés Agudelo Calderón, comandante del Gaula Militar Caribe. Desde esta unidad se adelantarán campañas de prevención, actividades de inteligencia y acompañamiento permanente a las comunidades.

“El compromiso de nuestro Gaula es combatir la extorsión, estar más allá con la comunidad. Por eso invito a todos los barranquilleros, a todos los foráneos que viven en esta ciudad tan importante, a que confíen en sus Fuerzas Militares, que usen la Línea 147 para denunciar todos los delitos que están sucediendo y de la mano con la administración distrital poder combatirlos y sacar estos proyectos tan importantes adelante”, puntualizó el coronel Reyes.