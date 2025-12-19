Tres señalados integrantes del Clan del Golfo que delinquen en el departamento de Córdoba fueron capturados por unidades de la Sijin, Sipol y Gaula Militar.

La acción operativa fue posible gracias a un trabajo de seguimiento desarrollado durante ocho meses, tiempo en el que la fuerza pública logró recaudar un buen material probatorio que permitió determinar la posible responsabilidad penal de los tres procesados, entre ellos un expolicía.

De acuerdo con la investigación, los capturados presuntamente pertenecen a la subestructura Zuley Guerra Castro del Clan del Golfo, y tienen su radio de acción en el corregimiento de Santa Lucía (Montería) y las veredas Santa Clara, Cucharal, Pajonal y El Hueso.

A los aprehendidos, entre ellos ‘Arnovis’ y ‘Tombo’, les atribuyen su participación en los delitos homicidio selectivo, extorsión y porte ilegal de armas de fuego.

‘Arnovis’, privado de la libertad, continuaba desde el centro de reclusión extorsionando a comerciantes, ganaderos y transportadores de la zona, así mismo, y ‘El Tombo’, “recientemente fue retirado de la institución policial por haberse apartado de sus deberes y funciones como Policía, el cual sería responsable de hacer inteligencia de las personas a extorsionar, infiltrar la institución policial a través de ofrecimiento de dinero a uniformados y obtener información del movimiento y acciones de la fuerza pública en terreno que favorecieran la estructura criminal”.