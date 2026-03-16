Un nuevo capítulo en las tensiones internas de la Universidad del Atlántico se abrió tras un fallo de tutela que ordenó el reintegro inmediato de Álvaro González Aguilar, quien se desempeñaba como vicerrector de Bienestar Universitario y que había sido separado de su cargo en medio de un proceso disciplinario.

La decisión judicial determinó, de manera provisional, que al funcionario le habrían sido vulnerados derechos fundamentales como el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada, mientras se resuelve de fondo el litigio principal. Por esta razón, el juez ordenó su reincorporación inmediata.

El fallo establece que la universidad deberá reintegrarlo a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario o, en su defecto, ubicarlo en una dependencia de igual o mayor jerarquía dentro de la institución.

La medida judicial se mantendrá mientras avanza el proceso principal que definirá de manera definitiva la situación laboral del directivo y la legalidad de las decisiones adoptadas por la universidad.

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Este nuevo episodio se suma a los distintos retos administrativos y jurídicos que en los últimos meses ha debido enfrentar la institución de educación superior.

Consejo Superior

Luego de una sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, el gobernador del departamento y presidente de este organismo, Eduardo Verano, explicó que durante más de tres horas se analizó la convocatoria realizada por el rector encargado, Rafael Castillo Pacheco, en la que se estudió el cumplimiento del fallo de tutela. Sin embargo, aclaró que el Consejo únicamente puede aprobar decisiones que cuenten con un sólido respaldo técnico, jurídico y financiero para evitar nuevos inconvenientes legales.

“El Consejo Superior es respetuoso de los fallos judiciales y en ese orden considera que deben cumplirse. No obstante, las decisiones deben estar debidamente soportadas para no generar nuevas dificultades jurídicas”, manifestó Verano de la Rosa.

Durante la sesión no fue aprobado el proyecto de acuerdo que proponía modificar un cargo de profesional a asesor como alternativa para dar cumplimiento a la orden judicial de reintegro de González. Según se informó, los consejeros plantearon diversas inquietudes jurídicas frente al proyecto y a los documentos presentados como soporte.

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“No se aprobó el proyecto de acuerdo de modificación de un cargo de profesional a asesor para cumplir con fallo de tutela en razón a diferentes inquietudes jurídicas planteadas por los consejeros frente al proyecto de acuerdo presentado al Consejo Superior y los documentos soportes allegados para el efecto: el estudio técnico que se consideró no cumple los requisitos, el concepto jurídico allegado, y en general la alternativa planteada”, aseveró el mandatario departamental.

La sesión se cumplió hoy lunes, 16 de marzo, en la Sala de Juntas de la Gobernación a instancias de la solicitud elevada por el rector encargado de la universidad, Rafael Castillo Pacheco, quien puso a consideración del máximo organismo administrativo el fallo en segunda instancia que emitió el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Colombia que ordenó el reintegro de González.