La Gobernación del Atlántico anunció que el proyecto de alcantarillado en el corregimiento de Bohórquez, perteneciente al municipio de Campo de la Cruz, avanza hacia su fase final. La obra ya se encuentra ejecutada en un 94 % y actualmente se avanza en los trámites administrativos y técnicos necesarios para su energización.

Le puede interesar: Intensificación en viento y oleaje en el Caribe por el avance de un nuevo fenómeno climatológico

El proyecto, liderado por la Gobernación a través de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, cuenta con una inversión total de $5.836 millones y beneficiará a 2.368 habitantes que pasarán de soluciones individuales precarias a un sistema centralizado de saneamiento.

Durante la más reciente visita de obra, el gobernador Eduardo Verano destacó el impacto transformador de este proyecto.

“Bohórquez estrenará alcantarillado. Esta es una inversión estratégica con un significativo valor económico y un impacto revolucionario en la salud pública y el medio ambiente. Estamos impulsando el saneamiento básico, especialmente en zonas rurales como esta”, manifestó el gobernador.

Por su parte, la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico, Lady Ospina, reiteró que se trata de una intervención estructural para la salud pública rural.

“Estamos en la etapa final de un proyecto que representa dignidad, protección ambiental y mejores condiciones sanitarias para Bohórquez. Cada paso técnico se está cumpliendo con rigurosidad para garantizar que el sistema opere de manera segura y sostenible”.

Detalles de las obras

El sistema incluye una estación con dos bombas sumergibles de 18 litros por segundo (una de respaldo); más de 11.500 metros lineales de redes de tubería de 8 pulgadas; pozo húmedo profundo; planta eléctrica de respaldo y conexión hacia la planta de tratamiento de Campo de la Cruz.

Además: Atlántico registra 564 casos confirmados de dengue con disminución de más del 60 %

Actualmente, el operador del servicio y el municipio gestionan ante la empresa prestadora de energía el proceso de revisión técnica y asignación de fecha para la conexión eléctrica. Una vez energizado el sistema, se realizarán las pruebas hidráulicas correspondientes para entrar en funcionamiento.

Voces de los beneficiados

La comunidad ha recibido con entusiasmo esta transformación. Así lo expresó Ingrid Carrillo, lideresa del corregimiento.

“Hoy solo tengo palabras de agradecimiento. Como muchas personas, he luchado por que se escuche a Bohórquez. Esta obra nos da esperanza, sobre todo por la salud de nuestros niños y por el futuro que merecemos”.

A su turno, la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Osiris Rojano, enfatizó que se trata de un avance vital para evitar colapsos en épocas de lluvia.

“Esta obra es un verdadero progreso. Cada vez que llovía, quedábamos tapados por las aguas residuales. Ahora podremos vivir con dignidad”.