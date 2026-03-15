En el departamento del Atlántico se notificaron 1.533 casos de dengue, de los cuales 564 han sido confirmados por laboratorio, cifra inferior a los 1.538 casos positivos registrados a la misma fecha del año anterior, según el reporte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (Sivigila), de la Subsecretaría de Salud Pública, con corte a la semana epidemiológica 8 de 2026.

Asimismo, la Secretaría de Salud departamental reportó que actualmente hay 153 casos están en estudio y 816 fueron descartados por pruebas de laboratorio.

No obstante, la Gobernación del Atlántico reportó una disminución del 63.3 % en los casos confirmados de dengue en comparación con el mismo periodo epidemiológico del año 2025, lo que evidencia una tendencia favorable en el comportamiento del evento de interés en salud pública en este territorio.

Actualmente, la tasa de incidencia departamental se ubica en 37,4 por cada 100.000 habitantes, indicador que se mantiene por debajo de la media nacional estimada en 54,7 casos por cada 100.000 habitantes, según los reportes del Instituto Nacional de Salud (INS).

La subsecretaria de Salud Pública del Atlántico, Olinda Oñoro Jiménez, explicó que este resultado responde al fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y a las intervenciones territoriales de control vectorial.

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“Desde el Sistema de Vigilancia venimos monitoreando permanentemente los casos. Hemos visitado alrededor de 30.000 viviendas y capacitado a más de 90 mil personas en acciones de prevención. Es vital que ante síntomas sospechosos la comunidad acuda de inmediato al médico para recibir la valoración adecuada y evite automedicarse para prevenir complicaciones”, precisó la funcionaria.

Comportamiento epidemiológico

Con corte a semana epidemiológica 8, el análisis del canal endémico muestra que ocho municipios se encuentran en nivel de brote tipo I, Candelaria, Galapa, Manatí, Polonuevo, Ponedera, Repelón, Sabanagrande y Sabanalarga, mientras que en brote II está Usiacurí. Baranoa, Suan, Santo Tomás y Tubará se encuentran en alerta.

El informe epidemiológico departamental señala también que 36,4 % de los municipios presenta baja transmisión; en el 45,5 % de los municipios se ubica en mediana; alta transmisión el 13,6 % y en muy alta transmisión se encuentra el municipio de Soledad, el de mayor población en el departamento.

Esta distribución evidencia un comportamiento heterogéneo del evento en el territorio, lo que orienta intervenciones focalizadas de vigilancia y control.

Los municipios con tasas por encima del percentil 75 departamental son Candelaria, Polonuevo, Usiacurí, Galapa y Repelón.

En cuanto al perfil demográfico, el 54,8 % de los casos confirmados corresponde a hombres y el 45,2 % a mujeres, información que permite orientar las acciones de vigilancia epidemiológica, control en salud pública y prevención comunitaria para contener nuevos incrementos en las próximas semanas.

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El reporte también indica que cuatro municipios registraron casos confirmados por laboratorio de dengue grave, los cuales son Soledad, Polonuevo, Juan de Acosta y Repelón. Asimismo, Sivigila señala dos casos notificados de muerte por dengue, uno positivo en Sabanagrande y otra en Repelón que se encuentra en estudio.

Acciones de control

El Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y Zoonosis reporta, con corte al 25 de febrero de 2026, una intervención operativa en los 22 municipios del departamento, centrada en la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Entre las principales acciones se destacan que 91.386 personas capacitadas en identificación y eliminación de criaderos; 29.927 viviendas inspeccionadas en municipios de categorías 4, 5 y 6; 10 % de las viviendas intervenidas resultaron positivas para criaderos, donde se aplicaron medidas inmediatas de control.

Durante las inspecciones sanitarias se revisaron 23.618 tanques de almacenamiento de agua, de los cuales 1.352 fueron positivos para criaderos, además de 4.339 albercas (453 positivas). Además, el programa eliminó 4.158 depósitos diversos y 346 llantas, evitando que se conviertan en reservorios de agua lluvia y posibles criaderos.

Estas cifras reflejan el compromiso técnico de la Secretaría de Salud departamental por neutralizar los focos de mayor riesgo en los hogares.

Más datos

El Laboratorio Departamental de Salud Pública actúa como institución de referencia para el procesamiento de muestras de enfermedades de interés. En el caso del dengue, el laboratorio analiza muestras enviadas por los municipios para confirmar los casos sospechosos, fortaleciendo la capacidad diagnóstica del departamento.

Adicionalmente, cada municipio cuenta con pruebas rápidas de diagnóstico, lo que permite una detección inicial oportuna y la activación temprana de los protocolos de manejo clínico y vigilancia epidemiológica.

Estas acciones se articulan con el Plan de Contingencia departamental, que incluye seguimiento semanal de la curva endémica y búsqueda activa de febriles

Como medida complementaria de prevención, el departamento avanza en el piloto de la vacuna tetravalente QDENGA (TAK-003) que se implementa en el municipio de Malambo por selección del Ministerio de Salud, debido a su carga histórica de la enfermedad y al desempeño de su Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

La coordinadora departamental del PAI, Teresita Mastrodomenico Medina, explicó que la meta establecida es inmunizar 1.330 niños de nueve años.

“Estamos haciendo un trabajo escalonado para alcanzar la cobertura solicitada de 1.330 niños. Al día de hoy hemos vacunado alrededor de un 20 % de esa meta. La vacunación es intramural, por lo que los padres deben llevar a los niños de 9 años a la ESE para la aplicación de esta dosis gratuita”, indicó.

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La Secretaría de Salud aclaró que la vacunación no reemplaza las medidas de control del vector, sino que constituye una estrategia complementaria de protección frente a la enfermedad.

Sobre los síntomas

Se recomienda acudir inmediatamente a un servicio de salud ante síntomas como: fiebre persistente, dolor abdominal, somnolencia en niños, sangrado por boca o nariz, vómitos frecuentes, convulsiones, disminución en la orina y heces oscuras o signos de deshidratación.

La Secretaría de Salud reiteró que la automedicación representa un riesgo, especialmente el uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINES), antibióticos u otros medicamentos sin prescripción médica.

La Secretaría de Salud del Atlántico reiteró a las autoridades municipales la necesidad de intensificar las acciones de eliminación de criaderos en entornos domiciliarios y escolares, y recordó a la ciudadanía que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar la propagación del dengue.