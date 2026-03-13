El director de la relaciones públicas de la multinacional Sacyr, Carlos Rosado, manifestó que la elaboración de los estudios hidrológicos para avanzar en la obtención de la licencia ambiental para iniciar las obras del Canal del Dique está llegando a su fase final y que para el mes de octubre se darán por terminados.

Los estudios son indispensables para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales pueda dar la luz verde para iniciar la construcción de las compuertas y esclusas que impactarán en el manejo del sedimento en la bahía de Cartagena, así como en los departamentos de Atlántico y Sucre.

“Llevamos un avance importante en el estudio de impacto ambiental, llevamos un avance importante en materia de dragado, pero socialmente hemos hecho muchísimas cosas, adecuaciones de vías, adecuaciones de escuelas, a través de inversiones que se han hecho de carácter social, pago de consultas previas por más de 50 mil millones de pesos, y eso es un beneficio social para todos los habitantes, ese millón y medio de personas que están al lado y lado del canal”, comentó Rosado.

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El concesionario entregó los detalles tras la vista de los gobernadores de los tres departamentos así como del presidente de la ANI, Oscar Torres.

“Muy contentos con esta visita porque hemos logrado la unión de los tres gobernadores, el alcalde, el presidente de la ANI para poder mostrar esta problemática, todo lo que está pasando y hacia dónde vamos”.

Rosado indicó que el proyecto va en los tiempos esperados: “Acorde con el cronograma que se ha establecido, llevamos un 40 % de avance en el estudio de impacto ambiental, lo cual es muy importante, lo entregaremos en octubre de este año, y por supuesto, tendremos dentro de un par de meses avances importantes que podremos socializar con las autoridades ambientales, con la ANI también, con ustedes, por supuesto, y seguimos desde el día uno y no hemos parado con el dragado, lo cual garantiza la navegabilidad en esos 115 kilómetros que tiene el canal del dique”.

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Manifestó que el próximo año deberían darse por iniciadas las obras: “Esperamos en el primer semestre del 2027, ya vendrán los tiempos de aprobación de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales de este estudio que vamos a entregar, para en el primer semestre del 2027 poder iniciar las obras, que tienen una duración de cuatro años y medio, y cumplir con la región, con este proyecto. Nosotros como compañía estamos totalmente comprometidos a sacar esto adelante”.

Orlando Amador

En este momento lo más crítico es dar por finalizados los estudios: “Llevamos el 40% de los estudios, principalmente, eso es toda la toma de datos que se requieren en todos estos municipios, estos 19 municipios que hacen parte del área de influencia del canal. Estamos terminando esas actividades para después entrar en un proceso de análisis de toda esta información y poder, mediante las matrices que salgan de este estudio, determinar cuáles son los impactos que estas obras van a tener durante su construcción”.

Una de las buenas noticias para Sacyr fue la confirmación y compromiso de Torres de que la ANI gestionará las vigencias futuras para financiar el proyecto.

“El presidente de la ANI se ha comprometido a confirmar y a colocar a través de su gestión los recursos que se necesitan de esas vigencias futuras para poder seguir con esto, o sea, los beneficios para la gente se ven si hay proyectos, y el presidente de la ANI se ha comprometido no con nosotros, se ha comprometido con la gente de la región para que esto siga y sacarlo adelante”

Destacó que hasta la fecha el Gobierno nacional está al día con los giros: “La ANI viene al día, nos viene cumpliendo, nos viene pagando. Ahora necesitamos que nos coloque esas vigencias futuras que el gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda, determinó quitar para poder avanzar en lo que es la financiación del proyecto y sacarlo adelante cuando inicie su etapa de construcción. Esto es un proyecto de 3.5 billones de pesos que tiene una etapa de construcción de dos años, un plazo de construcción de cuatro años y medio y una etapa de operación de siete años después”.

Los trabajos de mantenimiento que se vienen realizando en la bahía de Cartagena tienen que ver con el dragado 2.5 millones de metros cúbicos de sedimentos.