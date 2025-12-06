Con beneplácito ha sido recibido el anuncio del Gobierno nacional de viabilizar recursos por más de $74 mil millones para cumplir con las obligaciones contractuales pendientes con la empresa Ecosistemas del Dique, filial de Sacyr, por la APP del Dique.

Carlos Rosado, director de Relaciones Públicas de Sacyr en Colombia, aseguró a EL HERALDO que este es un respaldo por parte del Ejecutivo al proyecto, teniendo en cuenta su carácter estratégico para los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre.

“Se evidencia que el Gobierno continúa cumpliendo con esta tarea que venimos desarrollando con un proyecto de gran importancia para la región. Estamos muy atentos a la disponibilidad de tesorería para que se realice el giro al patrimonio autónomo que administra los recursos, lo cual debería ocurrir en los próximos 8 días. Lo vemos como un mensaje muy positivo del Gobierno para la región Caribe y para un proyecto que fortalece nuestros ecosistemas”, aseguró.

Rosado explicó que se encuentran en los trámites para acordar un mecanismo de pago frente a los recursos restantes, el cual tendrá relación con los avances de las actividades de construcción “cuando el Gobierno así lo determine”.

En ese sentido, agregó que “por ahora, podemos decir que vemos un panorama positivo. Esperamos que el Gobierno siga cumpliendo y que hacia adelante logremos los acuerdos necesarios para garantizar la continuidad del proyecto en los años que restan de esta concesión”.

Puso de presente que en la actualidad se viene avanzando en trabajos con las comunidades: “No hemos tenido impedimentos en materia de recursos para avanzar y lo más importante es enviar un mensaje claro a la comunidad: en la medida en que faciliten la entrada al territorio, podrán ver en el corto plazo los beneficios que trae un proyecto de esta magnitud, no solo en inversión social, sino en el desarrollo de proyectos productivos asociados al mismo”.

Insistió en que se requiere un trabajo mancomunado con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para culminar “más rápido” el estudio de impacto ambiental, instrumento clave para el trámite de la licencia ambiental.

“De nuestra parte existe toda la voluntad. Como este es un trabajo conjunto entre el sector público y el privado, esperamos seguir contando con el respaldo necesario para culminar el estudio de impacto ambiental a la mayor brevedad posible”, puntualizó.

A su turno, Juan Camilo Oliveros, director del Consejo Gremial de Bolívar, anotó que la aprobación de estos recursos es una “señal importante” de respaldo del Gobierno nacional al canal del Dique: “Esperamos que ese respaldo continúe en el tiempo y se pueda llevar con normalidad el proyecto”.