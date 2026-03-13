El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ha refrendado su compromiso para que en el corto plazo se dé inicio a la fase constructiva de la APP del Dique, un megaproyecto que tiene el objetivo de restaurar ecosistemas, regular caudales, controlar inundaciones y mejorar la navegación a lo largo de los 115 kilómetros de la hidrovía.

Durante un recorrido realizado este viernes, Óscar Javier Torres Yarzagaray, presidente de la ANI, aseguró que se vienen adelantando las gestiones correspondientes para que dentro de poco se dé inicio a la construcción de los complejos de exclusas a la altura de Calamar y Puerto Badel

“Estamos esperando la culminación del estudio de impacto ambiental para iniciar la construcción. Mientras tanto, seguimos en la etapa de operación y mantenimiento, garantizando que los estudios avancen con celeridad por parte de la concesión y que desde la institucionalidad podamos cumplir con todos los requisitos para que el proyecto salga adelante”, destacó.

Torres fue enfático al exponer que el proyecto ha tenido resultados positivos en la frase precontractual y que el concesionario viene avanzando en los trámites para recibir la licencia ambiental y poder dar inicio a la etapa constructiva.

“El canal sigue en operación y mantenimiento. Una vez el estudio sea avalado por la Anla, se iniciará la fase de construcción en las diferentes unidades funcionales del proyecto, lo que permitirá avanzar y recuperar el tiempo en el que no se han podido iniciar algunas obras”, resaltó.

En ese sentido, subrayó que las labores de dragado han permitido el retiro de 2,5 millones de metros cúbicos de residuos, lo que ha sido clave para evitar afectaciones por inundaciones en los municipios aledaños en medio de la ola invernal.

“Tanto la concesión, como la interventoría, la ANLA, la Agencia Nacional de Infraestructura, la alcaldía y las gobernaciones vinculadas a este proyecto coincidimos en que este es un proyecto fundamental para el país y para la región Caribe”, enfatizó.

Voces de gobernadores

Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, participó en el recorrido y destacó que este proyecto permite la integración del departamento con el pueblo hermano de Bolívar y Sucre, impulsando el desarrollo económico y social.

“Nuestra economía depende de la navegabilidad, no solamente en el canal del Dique, sino también dentro de la propia bahía de Cartagena. Si ese sedimento sigue entrando como lo están haciendo, se seguirá formando una barrera en el muelle de Bavaria; son enormes las dificultades por toda la cantidad de sedimento que se ha acumulado allí y que ha formado una gran barrera que dificulta la operación y la navegación dentro de la bahía”, resaltó.

En ese sentido, recalcó que “este sistema de esclusas que hoy nos está mostrando la ANI nos parece supremamente importante. Es un proyecto de más de 3 billones de pesos, en el que el Gobierno ha seguido invirtiendo, como nos lo explicó el director de la ANI. Ya tenemos avances en los estudios y también algunos avances en las inversiones”.

Por su parte, Lucy García Montes, gobernadora de Sucre, extendió la invitación para que en el corto plazo se realice un recorrido similar por el sector del Golfo de Morrosquillo, que también es impactado por este proyecto.

“Allá hay una preocupación general, porque se nos ha dicho que todo el sedimento de la bahía de Cartagena va a ir hasta el golfo de Morrosquillo, a Boca Cerrada. Eso generó especulaciones y una inquietud general en las comunidades. Por eso extiendo una invitación a nuestro departamento para que, a través de la academia, puedan explicar este proyecto, su alcance y sus beneficios”, agregó.