Con corte a la semana epidemiológica 12, el departamento de Córdoba registra 1.072 casos de dengue, de los cuales 55 son en niños y niñas de nueve años y de ellos 19 casos han sido en Montería.

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A raíz de ello la gobernación insta a los padres de familia y cuidadores de los pequeños a llevarlos a las IPS públicas y privadas, en especial a los de 9 años, a vacunarlos contra el dengue.

El departamento fue priorizado para la aplicación del biológico, y ya está disponible en la ciudad de Montería.

“Si su hijo o hija tiene 9 años, tiene afiliación activa en Montería, pueden dirigirse a la IPS donde le prestan servicios como usuario y solicitar la vacuna contra el dengue completamente gratis o en los hospitales de la ESE Vidasinú que hacen parte de red pública donde también está disponible la vacuna”, explicó María Marcela Arriola Salgado, secretaria de Desarrollo de la Salud de Córdoba.

Agregó la funcionaria que son dos dosis las que se deben aplicar para lograr la inmunidad contra el dengue, en un intervalo de 3 meses.

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“De acuerdo al lineamiento establecido por el Ministerio de Salud, la vacuna solo se aplica intramural, es decir, los puntos de vacunación que ocasionalmente se ubican en centros comerciales o terminales de transporte terrestre o aéreo, no tienen los biológicos disponibles. Solo están en las IPS Vacunadoras habilitadas. La vacuna evita cuadros clínicos graves, hospitalizaciones y muertes. Por eso, invitamos a los padres de familia a proteger a los niños y niñas con la vacuna contra el dengue”, indicó Arriola Salgado.

La vacuna hace parte del esquema nacional de inmunización a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), por lo que el llamado desde la autoridad de salud departamental a las EPS es a difundir ampliamente la vacunación y llegar a los padres y cuidadores para que los niños y niñas de 9 años de Montería reciban la vacuna.

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“Desde la secretaría de Desarrollo de la Salud recibimos 6.470 biológicos de la vacuna contra el dengue, los cuales fueron entregados al municipio para su distribución a las IPS Vacunadoras que hay habilitadas en la ciudad”, informó Arriola Salgado.

La funcionaria destacó que la inclusión de Córdoba en este piloto nacional es una oportunidad para seguir avanzando en la prevención del dengue en nuestro territorio.