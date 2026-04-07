Continúa derramándose la sangre en los municipios del Atlántico, donde la violencia parece no tener freno.

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Esta vez, unos sujetos en moto asesinaron a balazos a una mujer cuando laboraba en el interior de una miscelánea del municipio de Sabanagrande, durante la tarde de este martes 7 de abril.

EL HERALDO conoció que la víctima fatal fue identificada como Julia Barrios, de 46 años de edad.

Según los testigos, Barrios se encontraba dentro del establecimiento comercial conocido como ‘La Marquesa’, ubicado en la calle 7 con carrera 8. En ese momento, dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta la atacaron a tiros, para posteriormente darse a la fuga.

Gravemente herida, la mujer fue auxiliada y trasladada hasta el Hospital del municipio. No obstante, los médicos de turno informaron que había ingresado sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Se conoció por medio de una fuente judicial que, al parecer, el ataque armado estaría ligado a un caso de violencia extorsiva, pues, presuntamente, la mujer y el propietario del negocio habían sido intimidados para el pago de cuotas a cambio de no atentar contra sus vidas.

Horas antes del crimen, la Alcaldía de Sabanagrande junto con la Policía del Atlántico y otras autoridades del Departamento habían llevado a cabo un consejo de seguridad en el que se establecerían medidas para fortalecer la seguridad en la población y otros territorios por fuera del área metropolitana de Barranquilla.

Policía del Atlántico Momentos en el que se estaba realizando el consejo de seguridad en Sabanagrande.

Frente a los recientes hechos de sangre, la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Sabanagrande han anunciado una recompensa de hasta 10 millones de pesos, a quienes suministren información veraz y oportuna que conduzca a la identificación y captura de los responsables de los hechos delictivos en ese municipio.