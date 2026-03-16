La Alcaldía de Barranquilla presentó la tercera versión del programa “Buenfluencers”, una iniciativa dirigida a fortalecer las competencias digitales y comunicativas de estudiantes de colegios públicos de la ciudad.

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El programa beneficiará a 462 participantes, entre ellos 420 estudiantes de grados octavo, noveno y décimo, así como 42 docentes pertenecientes a 21 instituciones educativas distritales.

La estrategia, impulsada por la administración del alcalde Alejandro Char en articulación con ACATIC, busca promover la convivencia escolar y el uso responsable de las redes sociales mediante procesos de formación en creación de contenido audiovisual, reportería ciudadana, edición de video, storytelling y emprendimiento digital.

Durante el proceso, los estudiantes desarrollarán proyectos audiovisuales que participarán en el concurso intercolegial ‘Buenfluencers Ciudadanos’, en el que cerca de 80 grupos presentarán propuestas enfocadas en contenidos positivos y de impacto social.

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Los tres proyectos finalistas recibirán premios tecnológicos y sus instituciones serán dotadas con kits de producción audiovisual, tabletas y herramientas para fortalecer las capacidades digitales en las aulas.

El alcalde Alejandro Char destacó que el objetivo del programa es brindar herramientas para que los jóvenes utilicen las plataformas digitales de manera responsable y se conviertan en referentes positivos dentro de sus comunidades.

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Por su parte, la secretaria distrital de Educación, Paola Amar, señaló que la iniciativa busca consolidar una red de jóvenes influenciadores que utilicen las redes sociales para promover valores, educación y convivencia en sus entornos escolares.

Con esta estrategia, la administración distrital busca integrar la formación tecnológica con la educación en ciudadanía, impulsando a los estudiantes a desarrollar habilidades digitales mientras promueven mensajes positivos en sus comunidades.

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