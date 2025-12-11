La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó este jueves que ha impuesto una multa por más de $2.013 millones a la empresa de telecomunicaciones Comcel S.A. (Claro) por incumplimiento de sus obligaciones en el régimen de portabilidad numérica.

La SIC estableció que Claro rechazó múltiples solicitudes de portación, argumentando la existencia de una supuesta mora asociada a líneas pertenecientes a beneficiarios del plan ‘Última Milla Móvil MINTIC 1 NavegaTIC’.

Dicho programa, ejecutado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTIC, tenía como objetivo promover la inclusión digital, mediante la entrega de planes móviles a estudiantes de instituciones educativas oficiales, así como a población en condición de vulnerabilidad, en estratos 1 y 2, de diversos municipios del país.

“Los beneficiarios accedían al servicio sin contraprestación económica mensual, recibiendo navegación con un paquete de datos y minutos ilimitados para llamadas nacionales, además de acceso sin consumo de datos a un conjunto de páginas web y aplicaciones de interés educativo y ciudadano”, explicó la SIC en un comunicado.

Agregó la entidad que, de acuerdo con las condiciones del programa del MinTIC, los usuarios que realizaran la portabilidad de su línea perdían el beneficio.

Claro interpretó esto como una supuesta deuda o ‘mora’ y, con base en ello, rechazó las solicitudes de portabilidad numérica, sin que pudiese acreditar la existencia real y efectiva de la supuesta mora de los usuarios.

La SIC consideró que con esta conducta Claro vulneró el derecho de los usuarios a elegir y a cambiar su operador, uno de los pilares del régimen de portabilidad numérica.

Contra el acto administrativo sancionatorio procede el recurso de reposición ante la directora de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, y el de apelación ante la Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor.