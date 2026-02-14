La compañía de telecomunicaciones presentó su nueva iniciativa en la región Caribe, bajo la premisa “La Costa llega lejos por su gente y eso nos impulsa a dar más”, una campaña de alcance regional que celebra la conexión, el orgullo local y el papel de la tecnología como motor de progreso. Aunque su lanzamiento coincide con el Carnaval de Barranquilla 2026, la iniciativa trasciende la fiesta y busca fortalecer la presencia de la marca en toda la Costa, uno de los territorios más estratégicos para su crecimiento en Colombia.

Con más de ocho millones de habitantes y una alta demanda de servicios digitales, la Costa se consolida como un pilar clave para Claro, tanto por su relevancia comercial como por su valor cultural y emocional. En este contexto, la compañía integra sus servicios de hogar, móvil y de tecnología bajo una narrativa que reconoce la diversidad de ritmos, costumbres y realidades del Caribe colombiano, unidas por una necesidad común: estar conectados con lo que más importa.

El Carnaval de Barranquilla, una de las manifestaciones culturales más importantes del país, se convierte en el escenario simbólico desde el cual Claro conecta tecnología y tradición, proyectando un mensaje regional que se amplifica gracias a un evento que reúne a más de 1,5 millones de asistentes y genera gran impacto mediático.

Inversión y evolución

Como parte de su compromiso con la región, Claro anunció un robusto plan de inversión para Barranquilla, ciudad que se consolida como referente de conectividad en el Caribe. Durante 2025, la compañía destinó cerca de $30.000 millones de pesos a la modernización de la red móvil y la expansión de la fibra óptica en la capital del Atlántico y su área de influencia.

Estas inversiones permitieron habilitar más de 57.000 nuevos accesos de fibra óptica, con un crecimiento del 73 % en cobertura, pasando del 32,6 % al 45,2 %, así como la construcción de 503 kilómetros adicionales de red y la habilitación de velocidades de hasta 900 megas en los hogares. Además, se modernizaron 29 estaciones base en zonas estratégicas como el Gran Malecón, el Estadio Metropolitano y el centro de la ciudad.

En materia de 5G, Claro construyó en 2025 un total de 128 estaciones base, alcanzando una cobertura del 18 % en Barranquilla, con el 10 % del tráfico móvil cursando sobre esta red. Para 2026, la compañía proyecta inversiones superiores a los USD $5,5 millones para seguir fortaleciendo la conectividad fija y móvil en la ciudad y ampliar la experiencia digital de hogares, empresas y negocios.

“Sabemos que la conectividad es esencial y mantenemos un fuerte compromiso de inversión para ampliar la red de fibra óptica y el 5G, fundamentales para apalancar el progreso de Barranquilla y de la región”, señaló Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

Conectividad e impacto social

La apuesta de Claro en la Costa va más allá de la infraestructura. A través de su estrategia de sostenibilidad Claro por Colombia, la compañía inauguró en la Casa del Carnaval la primera Sala de Tecnología Claro por Colombia en Barranquilla, que beneficiará en 2026 a más de 4.000 hacedoras y hacedores del Carnaval, con acceso gratuito a internet, computadores y formación virtual, con el apoyo de PwC y Pcshek.

Adicionalmente, mediante el programa Escuelas Conectadas, Claro beneficia a más de 15.000 estudiantes en el departamento del Atlántico, con 18 instituciones educativas conectadas sin costo, la mayoría ubicadas en Barranquilla.

A este compromiso se suma el anuncio del patrocinio al Junior de Barranquilla, convirtiéndose en la primera vez que Claro se vincula oficialmente con un club deportivo. La marca estará presente en la camiseta del equipo y desarrollará experiencias tecnológicas que acerquen a los hinchas con los jugadores, reforzando su vínculo emocional con la región.

Una campaña que conecta

Bajo el concepto “La Costa llega lejos por su gente y eso nos impulsa a dar más”, Claro exalta a los hombres y mujeres que, desde distintos oficios y disciplinas, representan el espíritu del Caribe. Personajes como un acordeonero, un boxeador, un beisbolista y la Reina del Carnaval simbolizan los valores de talento, disciplina y dedicación que inspiran a la compañía a seguir invirtiendo y conectando territorios.

Con esta campaña regional, Claro reafirma su compromiso con Barranquilla y con toda la Costa Caribe, proyectando la conectividad como una herramienta de unión, desarrollo y oportunidades para las comunidades, desde la emoción cultural hasta el progreso digital.