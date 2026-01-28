Junior de Barranquilla suma un nuevo aliado estratégico. Claro anunció oficialmente su vinculación como patrocinador del conjunto rojiblanco, en una alianza que refuerza el compromiso de la compañía con la región Caribe y con uno de sus máximos símbolos deportivos.

Este acuerdo marca un hito para Claro, ya que es la primera vez que la empresa se asocia como patrocinador de un club deportivo, tras identificar valores compartidos con el Junior y reconocer su relevancia histórica, social y deportiva para Barranquilla y la región.

A partir de esta alianza, la marca Claro aparecerá en la parte posterior de la camiseta del equipo tiburón, como una muestra de agradecimiento a la preferencia de los aficionados y como respuesta al vínculo que la compañía ha construido con los habitantes del Caribe colombiano.

Además de la presencia en la indumentaria oficial, Claro pondrá su tecnología al servicio del equipo y de los hinchas, desarrollando distintas experiencias que buscan fortalecer la cercanía entre los jugadores y la afición, uno de los pilares que identifica al Junior.

“Estamos muy contentos de ser patrocinadores del Junior de Barranquilla. Es la primera vez que la compañía se vincula con un patrocinio de esta magnitud, en el que demostramos nuestro compromiso con esta región y con nuestros clientes, acompañándolos en diferentes momentos y experiencias y diciendo: vamos, Tiburón”, señaló Rodrigo de Gusmao, directivo de Claro.