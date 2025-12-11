El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció que donará la primera exportación de gas a Colombia para beneficiar a sectores fronterizos del vecino país, con el fin también de contrarrestar a los empresarios que, advirtió, quieren “especular”.

“El gas, listo para exportar, va en este primer envío directo a las poblaciones de frontera y es una donación que le da el pueblo de Venezuela al pueblo colombiano de la frontera, y así abrimos el camino y le pasamos por encima a los que quieren especular y robar al pueblo”, expresó.

En un acto con representantes de sectores económicos, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el líder chavista señaló que hay “una disputa por los precios” del gas debido a que varios empresarios, de los que no dio detalles, “quieren empezar a especular”.

En todo caso, el mandatario expresó su confianza en que se concreten unos “contratos que sean justos para los usuarios”.

El anuncio de Nicolás Maduro generó controversia en expertos del tema en Colombia. De acuerdo con el ex ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, dicho anuncio “no tiene ni pies ni cabeza”. “Según el, Venezuela está en las puertas de exportar GLP y gas a la frontera. Con una pequeña inversión, un tubito y le llega el gas a Colombia. No será pequeña la inversión necesaria para su transporte, eso no es como soplar y hacer botellas”.

Y agregó que así sea una “donación”, como lo promete, “se requiere la disposición y la disponibilidad de la parte colombiana, en este caso por parte de la estatal Ecopetrol. Su junta directiva tiene la palabra”.

En su momento, la expresidenta de la Junta de Ecopetrol, Mónica de Greiff, manifestó que a la fecha, Colombia no puede traer gas directamente desde Venezuela por las restricciones que hay para hacer negocios con cualquier empresa de ese país debido a las sanciones económicas del Gobierno de Estados Unidos.

Petición de Petro a Ecopetrol

El presidente Gustavo Petro solicitó reducir sustancialmente el precio del gas inimterruptible que genera Ecopetrol.

“La pedimos a las empresas industriales y empresas de gas al servicio al usuario, no preferir gas importado sino gas de Ecopetrol a bajo precio, en los próximos días se expedirán las resoluciones respectivas”, dijo Petro.

Comentó que el primer día de su gobierno los especuladores de la energía eléctrica y el gas “han creado pánico a través de la idea que vamos hacia un apagón”, cuando, según él, más energía limpia generan. “No habrá apagón”.