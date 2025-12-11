Luego del naufragio de la reforma tributaria que buscaba recaudar $16,3 billones en el Congreso, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que el Ejecutivo evaluará “cuidadosamente” los pasos a seguir. El funcionario no descartó la posibilidad de declarar la emergencia económica para garantizar la ejecución de los proyectos sociales.

Leer también: La deuda externa del país creció un 6 % en septiembre hasta USD211.584 millones

“El Gobierno va a analizar cuidadosamente las decisiones que sean necesarias y que deba tomar para asegurar el cumplimiento de las metas sociales que se ha planteado en su plan de desarrollo”, afirmó el funcionario a su salida del Legislativo.

Consultado sobre la alternativa de la declaratoria de una emergencia económica, recalcó Ávila: “No vamos a descontar ninguna de las alternativas”. Y destacó que el presidente Gustavo Petro ha pedido adoptar todas las medidas necesarias para cumplir con las metas fiscales y los proyectos de inversión.

Agregó el jefe de la cartera económica que la ley de financiamiento no solo buscaba cubrir las necesidades del Presupuesto del próximo año, “sino el equilibrio y estabilidad en mediano plazo, lo que le aseguraba al próximo gobierno la seguridad macroeconómica”.

Las reacciones

Al respecto, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló que, “por supuesto, Colombia no tiene condiciones para decretar una emergencia económica. El gobierno que ha aumentado el presupuesto en más de 50 % nominal durante los últimos tres años, ha disparado el gasto del Estado a niveles nunca vistos”.

Agregó en este sentido que “este año, por ejemplo, vía decreto, decía adelantar impuestos que se iban a causar el año entrante mediante la definición de nuevos anticipos en renta. Como resultado los colombianos pagaremos más impuestos durante el año 2025”.

Importante: Natalia Gutiérrez, elegida presidenta del Consejo Gremial para 2026

“Insistimos durante varios meses en que los colombianos no tenían cómo pasarle más recursos al Gobierno, para que aumentara el gasto; sin embargo, ahora nos dicen que van a decretar una emergencia económica unos días antes de la vacancia judicial, seguramente para seguir gastando desafortunadamente. El déficit fiscal aumentará, el endeudamiento aumentará, los intereses serán mayores y el Gobierno, como si este no fuera su problema”, concluyó el dirigente gremial.

A su vez, el senador y el precandidato presidencial del Partido Conservador, Efraín Cepeda, advirtió que “ahora quieren abrir la puerta a una emergencia económica para intentar pasar la misma reforma tributaria por decreto. Eso sería un abuso del poder y un golpe a las reglas democráticas”.

Por ello, dijo el ex presidente del Congreso, “no vamos a permitir que el Gobierno financie politiquería con el bolsillo de los colombianos. Aquí estaremos, dando la pelea por el país y por la institucionalidad”.

Entre tanto, el ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo Abondano expuso que “un error de planeacion fiscal-tributaria o de desorden fiscal no puede dar lugar a que el gobierno ‘fabrique’ una emergencia económica para luego decretarla. La emergencia no se derivaría de un hecho ni sobreviviente ni excepcional. De antemano se sabía que el Presupuesto estaba desfinanciado y que la única salida era el recorte. Un instrumento constitucional tan importante no puede ‘manosearse’ para abusar de él y construir la emergencia económica y después decretarla. Además para cualquier gobierno recortar el 3 % del Presupuesto es relativamente manejable”.

“La salida única y responsable debe ser el recorte de gastos de funcionamiento, burocracia e inversiones mal focalizadas. Y, por qué no, también enviar señales de confianza que reduzcan el costo del financiamiento público que es hoy 50% mayor que a inicios de 2022 y crecer más para aumentar el recaudo”.

Presupuesto se mantiene

Tras la caída de la reforma, el Presupuesto 2026 se mantendrá en $530,6 billones.

Esta era la tercera reforma tributaria presentada por el gobierno de Petro al Congreso, que le aprobó la primera en 2022, meses después de asumir la Presidencia, pero le rechazó otra en 2024.

La reforma hundida fue presentada el 1 de septiembre pasado y originalmente buscaba un recaudo de $26,3 billones, pero el Gobierno se vio obligado a recortarle ante las críticas de la oposición.