La deuda externa total de Colombia registró un nuevo máximo histórico al cierre de septiembre de 2025, según las cifras preliminares del Banco de la República.

El saldo de las obligaciones externas del país se ubicó en USD211.584,32 millones al noveno mes del año en curso, lo que significó un aumento del 6 % en relación con los USD206.600 millones reportados en agosto.

De acuerdo con el banco central colombiano, este aumento fue impulsado por la expansión de las obligaciones tanto del sector público como del sector privado.

La deuda pública pasó de USD86.042 millones en septiembre de 2024 a USD93.450 millones en el mismo mes, pero de este año. Esto quiere decir que las acreencias del sector público crecieron 8,60 %. En cuanto a la deuda privada, también se vio un incremento, pues en 12 meses pasó de USD112.208 millones a USD118.135 millones, lo que representó un aumento del 5,28 %.

El emisor informó que 84 % del monto total de la deuda corresponde a pasivos con vencimiento original mayor a un año y 16 % a créditos con vencimiento igual o menor a un año. Por tipo de instrumento, el saldo de la deuda externa corresponde principalmente a préstamos y bonos.

El crecimiento en el saldo de septiembre en dólares fue generalizado y mostró incrementos en ambos sectores de la economía.