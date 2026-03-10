La deuda externa de Colombia cerró 2025 en USD246.801 millones, lo que significó un incremente de USD25.848 millones en relación con diciembre de 2024.

De acuerdo con el Banco de la República, el saldo equivale al 53,8 % del Producto Interno Bruto (PIB). En ese sentido, el informe señala que el mayor crecimiento se dio en el sector público.

A su vez, indicaron que el saldo de la deuda externa del Gobierno y otras entidades oficiales llegó a USD152.747 millones, con un alza de USD20.307 millones, lo que equivale a un crecimiento de 15,3 % en el año.

Con estas cifras, el sector público pasó a concentrar 61,9 % de toda la deuda externa del país, mientras que el sector privado representa el 38,1 % restante.

Dentro de ello, el emisor colombiano señaló que el aumento del endeudamiento público se explicó principalmente por mayores compromisos de largo plazo, que crecieron en USD20.107 millones.

Entre tanto, las obligaciones de corto plazo tuvieron un aumento menor, de USD198 millones durante el año.

También se reportaron mayores compromisos con banca comercial por USD1.245 millones y con entidades bilaterales por USD614 millones, mientras que la deuda con organismos internacionales se redujo en USD2.142 millones.

Por su parte, el banco central colombiano precisó que en el sector privado, la deuda externa cerró en USD94.054 millones, equivalente al 20,5 % del PIB. Dentro de este grupo, el mayor endeudamiento se dio en empresas del sector real.