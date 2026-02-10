Al cierre de noviembre de 2025 la deuda externa de Colombia fue de USD238.721 millones, lo que en porcentaje del PIB es de 54,8 %. Así lo dio a conocer el último informe de deuda externa del Banco de la República.

Más allá que se presentó leve reducción si se compara con octubre de 2025, si se ve una clara tendencia al alza de la deuda en lo corrido del año pasado. En su variación mensual, el dato de noviembre tuvo una reducción de USD433 millones. Sin embargo, frente a enero de 2025, la deuda del último noviembre aumentó USD15.792, según el Emisor.

La variación en la deuda pública, tanto expresada respecto al PIB como en dólares, mostró comportamientos mixtos en los dos sectores de la economía en que se clasifican.

En lo referente al sector público, disminuyó 20 puntos básicos en noviembre tras pasar del 33,4 % del PIB al 33,2 %, lo que significó moverse de USD145.430 millones a USD144.546 millones en un mes.

A su vez, el endeudamiento externo del sector privado continuó en ascenso por quinto mes consecutivo y llegó a representar el 21,6 % del PIB en noviembre, 10 puntos básicos más que en octubre (21,5 %).

Así, el saldo en dólares aumentó USD451 millones desde los USD93.724 millones de octubre hasta US$9.4175 millones.

En este caso, a intereses corresponden USD351 millones en noviembre, una cifra apenas superior a los USD348 millones de octubre del año pasado.