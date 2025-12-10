Los 33 gremios que integran el Consejo Gremial Nacional eligieron a Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), como nueva presidenta de esta pro entidad para el año 2026.

Gutiérrez, quien ha ocupado cargos como viceministra de Minas y de Interior y directora de la Agencia Nacional de Minería, recibió el respaldo de gremios como Fenalco, Colfecar, Confecámaras, Asocodis, Asofiduciarias y Fasecolda.

Las organizaciones mencionadas destacaron su trayectoria en el liderazgo gremial, la gestión de asuntos estratégicos y el entendimiento del papel de los sectores productivos en la construcción de país.

La nueva presidenta del Consejo Gremial tendrá como fórmula vicepresidencial a Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Velasco es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con experiencia como exdirector técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, además de haberse desempeñado como viceministro técnico y director de política macroeconómica en el Ministerio de Hacienda.