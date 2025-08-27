En la madrugada de este miércoles 27 de agosto se registró un hecho de sangre en el sector del mercado de Barranquillita, en pleno Centro Histórico de Barranquilla.

El ataque ocurrió hacia las 12:10 a. m., en la calle 10 con carrera 41B, cuando la víctima, identificada como Ramón Fidel García Quintero, de 71 años, se encontraba presto a abrir un negocio de venta de aguacates.

Según el reporte policial, García Quintero fue abordado por dos sujetos vestidos de negro que se movilizaban en una motocicleta AX4, también de color negro. Sin mediar palabra, uno de ellos accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones, impactándolo en la cabeza.

Gravemente herido, el hombre fue trasladado al Hospital General de Barranquilla, donde ingresó con signos vitales, pero falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

El levantamiento del cadáver estuvo a cargo del CTI, mientras que detectives de la Sijín y de inteligencia adelantan las investigaciones para establecer móviles y responsables.

Sin embargo, de manera extraoficial, se conoció que la víctima era blanco de extorsiones.