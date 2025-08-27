En medio del proceso que se surte para la elección del rector de la Universidad del Atlántico para el periodo 2025-2029, el Consejo Superior designó a Mary Luz Stevenson del Vecchio como rectora encargada.

La designación se adelantó ante la solicitud del rector Danilo Hernández para disfrutar de sus vacaciones reglamentarias, las cuales se extenderán hasta el próximo 2 de octubre.

El rector del alma máter se encuentra de vacaciones.

Stevenson del Vecchio se desempeña en la actualidad como Vicerrectora Administrativa y Financiera. Desde la alma mater se indicó que asume esta responsabilidad “con el compromiso de dar continuidad a los procesos administrativos, académicos y de gestión institucional, garantizando el normal funcionamiento de la Universidad en beneficio de toda la comunidad educativa”.

Cabe recordar que Stevenson del Vecchio fue designada previamente como rectora Ad Hoc, con el propósito de garantizar la transparencia e imparcialidad en el proceso electoral que se avecina en el principal centro de educación superior del departamento.

“La Universidad del Atlántico reafirma así su compromiso con la institucionalidad, la transparencia y el fortalecimiento democrático en el marco de sus procesos misionales”, recalcó la alma mater a través de un comunicado de prensa.