En horas de la mañana de este miércoles 27 de agosto, un fuerte estruendo les arrebató la tranquilidad a los habitantes del barrio Olaya, localidad Suroccidente de Barranquilla, esto luego de que una vivienda de tres pisos se desplomara mientras unos obreros se encontraban realizando labores de construcción en uno de los pisos.

De acuerdo con el testimonio de varios vecinos, el reloj marcaba las 11:30, casi el mediodía, cuando se encontraban realizando sus labores domésticas, algunos veían televisión mientras que otros terminaban de preparar el almuerzo para sus familias.

Sin embargo, un sonido estrepitoso, similar al de una bomba, los terminó sacando de sus quehaceres, obligándolos a salir de sus hogares para observar qué había ocurrido.

La imagen fue impactante, como sacada de una película de la segunda guerra mundial. Parte de la fachada de una residencia de tres pisos se vino abajo.

Johnny Olivares /EL HERALDO

Los testigos indicaron que minutos antes de la catástrofe unos obreros se encontraban realizando un trabajo en el sitio. Uno de los albañiles se encontraba en uno de los pisos superiores cuándo parte de la estructura sucumbió. Desafortunadamente el hombre cayó desde el punto donde estaba trabajando y quedó tendido sobre el piso de la primera planta entre los escombros de la estructura, falleciendo en el lugar de los hechos debido a los duros golpes.

“Nosotros vimos al señor tendido en el piso y, por los gritos, vecinos trataron de auxiliarlo. Pero después confirmaron que estaba muerto. Fue terrible ver cómo murió el señor que era de los que se encontraban realizando labores de construcción en uno de los pisos”, comunicó un vecino.

EL HERALDO conoció que la víctima fatal fue identificada como Didier Menco Rojas, de 44 años de edad, quien se desempeñaba como maestro de obra.

Johnny Olivares /EL HERALDO

Rápidamente los habitantes de la comunidad alertaron a las autoridades sobre la emergencia. Inicialmente dos máquinas de bomberos y varias patrullas de la Policía se trasladaron hasta la calle 68C entre carreras 28 y 29 para socorrer a los afectados.