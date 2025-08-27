Dos intensos meses duró María Claudia Tarazona con la agonía del estado de salud de su esposo Miguel Uribe Turbay quien salió del país rumbo a Estados Unidos a pasar su duelo fuera del ruido violento de Colombia.

Así lo confirmó su suegro, Miguel Uribe Londoño, a Blu Radio en donde también habló de su sorpresiva aspiración presidencial en reemplazo de su hijo que se disputaba la candidatura del Centro Democrático.

“María Claudia no está en Colombia, está en Estados Unidos con su hijo y sus hijas”, dijo Uribe Londoño en diálogo con el medio en mención.

Al tiempo, aclaró que no existen rencillas dentro de la familia luego de que el exsenador aceptara ser precandidato y por el contrario aseguró que Tarazona “no quiere participar en ninguna actividad política”.

Manifestó que lo único que los distancia es la lejanía física, ella ahora en Estados Unidos y él ahora más que nunca en Colombia cuando el pasado lunes oficializó su candidatura apoyada también por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Ella es mi amiga muy cercana. Hemos tenido una relación espectacular en los quince años que llevo yo de suegro de ella y seguiremos siendo así. Ella es mi consejera y hablo con ella todos los días por teléfono, y seguirá al lado mío”, aseveró en Blu Radio.

Miguel Uribe Londoño formalizó su precandidatura

Durante un discurso en la Plaza Núñez del Congreso en Bogotá, el precandidato recordó el trabajo liderado por su hijo, quien murió el pasado 11 de agosto tras ser víctima de un ataque sicarial en la localidad de Fontibón.

Además, agradeció por todo el apoyo recibido, lo cual lo impulsó a iniciar su camino por la Presidencia de la República.

“Es una decisión que estoy seguro está del lado correcto de la historia. Hoy les hablo desde la herida más profunda que puede sufrir un ser humano, la de un padre que despidió a un hijo asesinado por sus ideas, una herida que no voy a permitir que me doblegue, porque de ese dolor ha nacido una fuerza indestructible”, dijo a las decenas de personas que ondeaban banderas de Colombia.

También, Uribe Londoño aseguró que su figura puede ser “un factor que ayude a consolidar la unidad nacional y sacar a Colombia del precipicio al que nos quieren conducir”.

Asimismo, señaló que está preparado para enfrentar nuevos ataques y calumnias. En el discurso también resaltó que su hijo Miguel habría querido que retomara sus banderas.

“No tengo miedo, no puedo sentir miedo porque mi vida ha sido como la de millones y millones de mis compatriotas que han sufrido y siguen sufriendo injusticias y ataques (...) ya sé que estoy en la mira de los mismos intereses siniestros que segaron la vida de mi hijo. Quiero que sepan que no me intimidan y que no me voy a quebrar, sus amenazas me hacen más fuertes y ratifican mis convicciones”, expresó.