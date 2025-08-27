Senador Motoa informa que la Corte Suprema se abstuvo de investigarlo por el caso de Las Marionetas

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, informó este miércoles que la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de investigarlo por el caso de Las Marionetas.

Lea también: Gustavo Bolívar arremete contra la Colombia Humana: “manda quien tenga para llenar varios buses con delegados”

“La Corte Suprema de Justicia decidió abstenerse de iniciar una investigación formal en mi contra por el lamentable caso de corrupción denominado Las Marionetas”, dijo el parlamentario opositor en una rueda de prensa.

Agregó en este sentido que “ninguna de las pruebas practicadas y valoradas en la investigación previa demostraron mi participación en tan reprochable entramado criminal. Circunstancia que confirma mi inocencia y que no existen razones para continuar con el proceso”.

Lea también: Expediente de campaña de Petro del 2022 será trasladado por el CNE a la Comisión de Acusaciones de la Cámara

Y concluyó “con una profunda reflexión sobre el papel que desempeñan los medios de comunicación en nuestra sociedad. En un contexto en el que la información circula con rapidez y en ocasiones sin filtros, es fundamental reconocer y valorar a aquellos medios que luchan por mantener la verdad como su eje central”.

“El periodismo responsable no solo informa, sino que también educa, orienta y promueve una sociedad más justa. La búsqueda de la verdad y el equilibrio periodístico es una tarea ardua, que exige compromiso ético, rigor investigativo y respeto por los hechos”, puntualizó.

Lea también: Niña de 5 años murió tras caer de un columpio en Armenia: investigan si fue un fallo del juego