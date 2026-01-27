BOGOTÁ. En el inicio este martes en la plenaria del Senado del debate de control político contra el polémico decreto que declara la emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro, el senador citante Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, advirtió que “Colombia no necesita un estado de excepción, necesita un buen gobierno”.

Lea: Centro Democrático responde a Lafaurie: acepta su renuncia y defiende proceso de selección de Paloma Valencia

“Este debate es para demostrarle al país que los hechos alegados por el presidente Petro no son sobrevinientes ni imprevistos, sino derivados de crisis y problemáticas que él mismo provocó”, indicó.

“Por eso llamamos al Gobierno para que explique por qué tomó esta medida, ¿para tener más recursos para financiar las maquinarias políticas en las elecciones, por qué se aprovechó para decretarla cuando las otras dos ramas del poder público no se encontraban sesionando?”, añadió el opositor.

Lea: “Anunciaron su apoyo a Paloma, pero estaban incubando un nuevo ataque”: ex directora del Centro Democrático arremete contra Cabal y Lafaurie

Y finalmente saludó Motoa “que el magistrado ponente de la Corte Constitucional haya pedido la suspensión de los efectos de la medida y pedimos que se deje sin efecto ese decreto de emergencia económica”.

En el pleno de la cámara alta se encuentran los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Hacienda, Germán Ávila.

Mininterior El ministro Armando Benedetti en la plenaria del Senado sobre emergencia económica.

Previamente, Benedetti afirmó que el decreto “es fácil de defender, pues estos impuestos solo los pagarán quienes más tienen, los megarricos, e irán directo al pago de la deuda”.

Lea: Quedó inscrita la consulta de la izquierda: se llamará Frente por la Vida

Detalló el jefe de la cartera política en este sentido que “estamos hablando de impuestos para las personas con un patrimonio entre $3.000 millones y $102 mil millones, es decir, el 0,8% de la población”.

Y sentenció que el decreto se desprende de un hecho sobreviniente, “porque es el Congreso el que crea esa situación”.