En siete puntos, la Dirección Nacional del Centro Democrático respondió a la dura carta que se divulgó de José Félix Lafaurie en la que anunció que tanto él como su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, renunciaban al partido y pedían una escisión para conformar una nueva colectividad, argumentando, entre otras cosas, sus fuertes cuestionamientos al proceso interno mediante el cual Paloma Valencia fue seleccionada como candidata presidencial.

De acuerdo con el partido, cuyo líder natural es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el proceso de selección de la actual candidata fue “transparente” y “riguroso”.

“El proceso de selección del candidato presidencial del Centro Democrático fue legítimo, riguroso y totalmente transparente, el cual contó con reglas claras establecidas y respaldadas por las precandidatas”, señalaron.

En el segundo punto, el partido insistió en su respaldo a Gabriel Vallejo, director del CD, frente a este proceso de selección del candidato presidencial, el cual disputaba Cabal, junto a Paola Holguín y Paloma Valencia, teniendo en cuenta que semanas antes Miguel Uribe Londoño decidió apartarse del mismo.

En ese sentido reiteraron respaldo no solo al partido y sus militantes, sino también al expresidente Uribe.

“Reiteramos nuestro respaldo, el de la bancada de congresistas, militantes y miles de simpatizantes, a Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático y la líder que tiene la capacidad de unir al país y ganarle al heredero del nefasto gobierno neocomunista que actualmente tiene Colombia”, se lee en el comunicado.

A su vez, la Dirección Nacional del Centro Democrático aseguró que se reunió en la noche del lunes, 26 de enero de 2026 para analizar y deliberar los más recientes acontecimientos con respecto a la comunicación de José Félix Lafaurie, por lo que puntualizó: “Lamentamos la renuncia del Dr. Lafaurie y le agradecemos por los años de servicio en nuestro partido”, sin hacer referencia a la situación de Cabal.

De hecho, Uribe Vélez, tras ser preguntado por la prensa sobre qué pasará con la senadora, decidió abstenerse de responder y no se refirió al tema.