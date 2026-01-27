Las fuerzas del progresismo dieron este martes un paso clave en el camino hacia las elecciones presidenciales de 2026 al inscribir ante la Registraduría Nacional el acuerdo de coalición Frente por la Vida, antes llamado Frente Amplio, con el que participarán en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo.

El bloque político quedó conformado por el Pacto Histórico, el Partido Político La Fuerza, el Partido del Trabajo de Colombia, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), que presentaron la alianza como un proyecto común orientado a profundizar la democracia y dar continuidad a las transformaciones sociales en el país.

En el documento radicado, las colectividades establecieron una hoja de ruta programática que incluye la defensa de una transición energética justa, el fortalecimiento de la descentralización territorial, la lucha contra la corrupción, una reforma profunda a la justicia y el impulso a un desarrollo económico basado en el diálogo social y la concertación. También ratificaron su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y la promoción de la integración latinoamericana.

La consulta definirá un candidato único entre cuatro aspirantes: Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero, quienes medirán fuerzas en las urnas como parte del proceso interno del Frente por la Vida.

Finalmente, la coalición hizo un llamado a otras fuerzas políticas y liderazgos a sumarse antes del 6 de febrero de 2026, con el objetivo de ampliar la unidad del bloque y consolidar una propuesta que, según afirmaron, represente una alternativa sólida para el futuro del país.