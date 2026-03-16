El pasado 8 de marzo Roy Leonardo Barreras Montealegre se convirtió en cadidato presidencial al imponerse con 257.037 votos en la consulta ‘Frente por la vida’, coalición de la centro-izquierda en la que también participaron Daniel Quintero, Edison Lucio Torres, Martha Viviana Bernal y Héctor Elías Pineda.

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Su candidatura, por el movimiento ‘Solo con Roy ganamos todos’, fue complementada con la abogada Martha Lucía Zamora como su fórmula vicepresidencial, quien fue directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado—nombrada por el presidente Gustavo Petro— y fiscal encargada cuando salió Viviane Morales de la dirección del ente acusador.

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¿Quién es Roy Barreras?

Barreras Montealegre nació el 27 de noviembre de 1963. Es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, graduado en 1987. También cuenta con una especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cursada en la Universidad Alfonso X El Sabio de España, y una maestría en Literatura Española e Hispanoamericana, en la Universidad de Barcelona.

Durante 20 años ejerció la medicina, antes de ingresar a la vida pública en 2006, cuando a sus 43 años de edad consiguió una curul en la Cámara de Representantes, con el aval de Cambio Radical.

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En 2010 comenzó su trayectoria en el Senado de la República, que se extendió por 13 años, logrando presidir el Congreso en dos ocasiones.

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En mayo de 2023 el Consejo de Estado anuló su elección como senador para el periodo 2022-2026 por haber incurrido en doble militancia. El tribunal concluyó que Barreras incumplió su deber constitucional de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de inscripciones para las elecciones de congreso periodo 2022-2026, para presentarse por otra colectividad.

En 2014, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, Roy Barreras fue llamado a contribuir en la construcción de la Ley de Víctimas y a participar en los esfuerzos por desarmar a la guerrilla de las Farc a través del proceso de negociación que derivó en el acuerdo de paz de 2016.

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En su papel como negociador plenipotenciario en el proceso de paz de La Habana, representó al Estado colombiano e impulsó la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y las Direcciones y Agencias para el Desarrollo Rural y Agrario, entre otras.

En el gobierno de Gustavo Petro, Roy Barreras se desempeñó como embajador de Colombia en el Reino Unido, entre agosto de 2023 y abril de 2025, cuando renunció al cargo para aspirar a la Presidencia de la República.

Nelson Cárdenas/Presidencia de la República

Barreras también se ha consolidado como escritor y ensayista, con textos como ‘La hora de la autonomía’ (2000), la novela ‘Polvo eres...’ (2008) y el poemario ‘Que la paz sea contigo’ (2013).

En el perfil que se encuentra publicado en su página web, Roy Barreras se define como “un dirigente que combina experiencia, formación intelectual y compromiso con las causas de justicia social”.

Propuestas de Roy Barreras

En el programa de Gobierno que plantea Roy Barreras se leen propuestas en salud, seguridad, sostenibilidad y soberanía energética, infraestructura y mujeres.

En salud, Barreras propone un ‘Bloque Salud’, que consiste en crear un libro contable digital, descentralizado e inmodificable. Con esto, cada peso que salga de la ADRES tendrá una “marca digital”.

“Utilizaremos “Contratos Inteligentes” (Smart Contracts). Cuando una IPS preste un servicio y este sea validado, el contrato liberará el pago automáticamente desde la ADRES, sin intermediación humana. Esto elimina el “jineteo” de recursos", dice.

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Para la seguridad energética, Roy propone asegurar la infraestructura para la importación de gas y “crear las condiciones regulatorias” para tener contratos de largo plazo que reduzcan los costos de la negociación.

“A través de beneficios tributarios (exención de IVA) priorizar la construcción de infraestructura que permita la importación de gas licuado (GNL), que deberá garantizar una capacidad mínima de 400 GBTU día (Giga BTU – British Thermal Unit). Priorizar la construcción de todos los proyectos de regasificación (importación) que puedan darse en el país para solventar el déficit hasta 2030″, se lee.

Con las mujeres, Barreras se compromete a proponer al Congreso: endurecer las penas a delitos de violencia intrafamiliar y feminicidios, crear fiscalías y juzgados especiales que conozcan sólo de la violencia intrafamiliar, y 50 % de las curules del Congreso de la República sean para mujeres.

También asegura que otorgará 100 mil viviendas nuevas a madres comunitarias, 100 mil viviendas nuevas a maestras con hijos y 100 mil a mujeres cuidadoras.

Para conocer todas las propuestas de Roy Barreras, puede consultar la página roybarreras.com