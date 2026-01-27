Este martes desde las 10 am se cumplirá en la plenaria del Senado de la República el debate de control político a la polémica emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro, que quedó frustrado a finales del año pasado cuando no pudo llevarse a cabo por la inasistencia de los ministros citados.

El citante, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, advirtió que “as crisis de las que habla el Gobierno para decretar la emergencia económica son inducidas” y que por eso fueron citados todos los ministros.

“Después de artimañas y excusas por parte del Gobierno Nacional tendremos el debate de control político en el Senado sobre el decretazo de emergencia económica”, dijo el legislador opositor.

Motoa aseguró que demostrará que “no existieron hechos sobrevinientes, catástrofes imprevisibles o qué fue el colapso repentino de la economía”.

“Varias veces las diferentes comisiones en el Congreso de la República y otras instituciones advertimos lo que podía suceder con la mal llamada ‘Paz Total’ en materia de seguridad o con la política errática de los cultivos ilícitos, también advertimos de que el Gobierno, de manera premeditada, creó una problemática estructural en el sistema de salud colombiana y que en materia económica derrochó los recursos. Gastó a mano llenas, abusó de la tributación de los colombianos creando entidades ineficientes como el Ministerio de Igualdad, aumentando la nómina pública y no priorizando el gasto de inversión en las comunidades que lo necesitan”, explicó.

“Por eso no puede continuar la emergencia económica, no fue un estado excepcional y vamos también a demostrar con argumentos jurídicos que tampoco se cumplen los criterios de suficiencia y necesidad que exige la Corte Constitucional. Esperamos que las demás bancadas participen activamente para que se defiendan los intereses del país”, concluyó.