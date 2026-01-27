A través de una carta enviada al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, la ex directora de la colectividad uribista, Nubia Stella Martínez, cuestionó a la senadora María Fernanda Cabal y a su esposo José Félix Lafaurie por renunciar al partido.

“No considero enemigos a la senadora María Fernanda Cabal y a su esposo José Félix Lafaurie, pero discrepo de actuaciones y declaraciones suyas durante los últimos años”, advierten

Así mismo, calificó como “imperdonable su comportamiento con el partido frente a la selección del doctor Óscar Iván Zuluaga hace cuatro años, cuando adujeron fraude en la selección de candidato del Centro Democrático”.

Así mismo, señala como “desatinada e injusta la persecución que desataron en contra de Miguel Uribe Turbay en 2025. Hay memoria abundante en redes sociales y en medios de comunicación de los argumentos que utilizaron y lo que llegaron a decir para lastimar la imagen de nuestro dirigente y mártir”.

Agregó que “los vimos aceptar con desánimo la proclamación de Paloma Valencia el pasado 17 de diciembre”.

Y concluye que “nuestro deber y obligación es apoyar el liderazgo del presidente Uribe, de nuestra candidata Paloma Valencia una mujer íntegra y del Centro Democrático para lograr el rescate moral y material de nuestro país”.