Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social, arremetió este martes contra el partido Colombia Humana por cambiar supuestamente las reglas de juego de los aspirantes de cara a las elecciones del 2026.

De acuerdo con el exsenador, aseguró que las directivas ddel movimiento cambiaron un artículo de los estatutos para favorecer ciertas candidaturas.

“Colombia Humana se convirtió en un Partido del siglo pasado, un partido con prácticas de la vieja política, donde manda quien tenga para llenar varios buses con delegados. Un partido donde no se garantiza la participación amplia y generosa de sus militantes, en su mayoría, los nobles cargaladrillos de siempre. Restringir la democracia para sacar ventajas o avalar sólo a los amigos de los directivos, es de una miopía y torpeza enormes”, criticó Bolívar en su cuenta de X.

Renglón seguido, Bolívar agregó:“No se puede tener cálculos políticos entre amigos. No se pueden crear elites privilegiadas en un partido que se dice democrático. No se puede pisotear los derechos de nadie y menos si nos hacemos llamar rimbombantemente defensores de derechos humanos”.

“No solo porque suena tramposo e inhumano, sino porque desanima a las bases a participar. Sin bases no se puede construir un edificio. Espero se corrijan esos error o estaremos asistiendo al final del partido que ilusionó a todo un país”, agregó.

Sobre estas fracturas, el presidente Gustavo Petro consideró:“Colombia Humana no se hizo para pertenecer a una persona, sino al pueblo. Para que ello sea posible no debe mandar un grupillo, como en los partidos de los oligarcas”.