Una de 5 años falleció luego de haber caído de un columpio en el polideportivo del barrio Ciudad Dorada en Armenia, Quindío.

De acuerdo con las autoridades el fatal accidente se registró el pasado lunes 25 de agosto aproximadamente a las 7:00 de la noche, cuando la menor se encontraba en el espacio de recreación compartiendo con otros menores de edad.

En el polideportivo, la niña decidió subirse a un columpio, pero luego de varios minutos se cayó al suelo y debido al fuerte impacto quedó inconsciente. Ante esto, los otros menores que se encontraban en el lugar dieron aviso a los padres, quienes la trasladaron hasta el hospital del Sur de Armenia.

Luego de recibir atención urgente, los médicos informaron que la menor falleció.

El cuerpo técnico de investigaciones del CTI realizó los actos urgentes y se está a la espera de un informa de medicina legal para conocer las causas del deceso.

Miembros de la Policía investigan los hechos presentados en el polideportivo para determinar si se presentó alguna falla en el columpio.