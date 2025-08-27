Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Javier Martínez Vargas, principal sospechoso del feminicidio de Ana María Ruiz Quintero, ocurrido el pasado 5 de abril en Lebrija, Santander.

La mujer era conocida en el municipio por ganarse la vida como vendedora de tintos, pero fue encontrada sin vida en un paraje boscoso conocido como El Basurero, cerca del barrio El Paraíso.

Las autoridades indicaron que estaba desnuda cuando la encontraron y presentaba signos de extrema violencia como estrangulamiento, mordeduras y múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo.

Asimismo, Medicina Legal confirmó que la causa de muerte fue asfixia mecánica. Según la Fiscalía, aquella noche la víctima se encontraba departiendo con amigos tras su jornada laboral.

Después de eso, según los testigos, Martínez Vargas la convenció para que lo acompañara a otro lugar. Desde entonces no se supo más de ella, hasta que horas después fue hallada muerta.

Los videos de cámaras de seguridad registraron a Ana María caminando junto a un hombre que posteriormente fue identificado como Martínez Vargas.

Señalaron que las imágenes muestran cómo el sujeto la sostenía del brazo, lo que hace pensar que no iba por voluntad propia. Su captura de dio días después en zona rural de San Alberto, Cesar.

Además, la Fiscalía señaló que el crimen estuvo marcado por un alto grado de odio y sometimiento, lo que llevó a imputar los delitos de feminicidio agravado y acto sexual violento agravado.

Martínez Vargas no aceptó los cargos, pero el juez consideró suficientes las pruebas para dictar medida de aseguramiento en la cárcel.