La delincuencia que se vive en la margen derecha del río Guatapurí, de Valledupar, quedó evidenciada en un video de cámara de seguridad de la invasión La Macarena, donde el pasado domingo un hombre fue asesinado y dos más resultaron heridos.

Leer más: Epa Colombia pide ser embajadora de Transmilenio: su propuesta incluye controlar colados, ser cajera y realizar videos pedagógicos

En las imágenes se observa como en horas de la madrugada del 24 de agosto, sujetos encapuchados y con chalecos antibalas, al parecer, semejantes a los de la fuerza pública, portaban armas de fuego y caminaban en el sector en busca de alguien.

Llegaron hasta las afueras de una vivienda y realizaron varios disparos, dejando como resultado un adulto mayor muerto, identificado como Rodolfo Lorenzo Oñate, de 67 años, quien resultó ser el padre de Jerson Oñate, conocido como ‘Jerson’, un individuo de 45 años incluido en el cartel de los más buscados, el cual fue capturado por la Policía Nacional el pasado 28 de febrero.

Las autoridades han señalado que este hecho está relacionado con asuntos de microtráfico entre bandas delincuenciales que operan en el sector.

Ver también: Pasajero murió en un vuelo que aterrizó de emergencia en el aeropuerto Ernesto Cortissoz

De igual manera, la Policía Nacional indicó que el suceso dejó a un capturado como presunto implicado en el ataque y que fue reconocido precisamente a través de las cámaras de seguridad, se trata de Nolger Altamar Armenta, de 42 años, alias El Gallero, quien deberá responder por los delitos de homicidio agravado, porte de arma de fuego, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y uso indebido de uniformes e insignias oficiales. Además de tener anotaciones judiciales por diferentes delitos principalmente tráfico de estupefacientes.

Le sugerimos: Iván Zuleta empezará a repartir 50 acordeones en Valledupar

Los otros protagonistas del video están siendo buscados por la Policía Nacional.