Momentos de angustia vivieron los pasajeros del vuelo OB762 de la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) que cubría la ruta Santa Cruz (Bolivia) - Miami (Estados Unidos) al tener que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz para atender una emergencia médica.

El caso se registró en la mañana de este lunes 25 de agosto, cuando la tripulación del vuelo comercial logró aterrizar en una de las pistas de la terminal aérea de Barranquilla, para que uno de los pasajeros pudiera recibir atención de urgencia; sin embargo, el viajero falleció.

“Boliviana de Aviación (BoA) informa a la opinión pública que el día de hoy, el vuelo OB762 en la ruta Santa Cruz (VVI) – Miami (MIA) tuvo la necesidad de desviar operación al aeropuerto de Barranquilla (BAQ) debido a una emergencia médica a bordo”, se lee en el comunicado emitido por la aerolínea.

“La tripulación cumplió con los procedimientos establecidos, posteriormente se realizó el procedimiento de asistencia médica en tierra, lamentablemente se registró el fallecimiento del pasajero, según reporte”.

Sobe estos hechos, la Aeronáutica Civil infirmó que tras recibir el llamado de alerta por el estado crítico del pasajero se activaron los protocolos establecidos en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.

Además, indicó que en la aeronave un médico que viajaba como pasajero realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar.

“Al mediodía, el Centro de Control de Operaciones del aeropuerto recibió el llamado informando sobre un pasajero en estado crítico de salud e inconsciente. De inmediato, se activaron los protocolos establecidos en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), con la coordinación del personal aeroportuario y servicios médicos aeroportuarios.”, se lee en el comunicado.

“La aeronave aterrizó a las 12:20 horas y, a bordo, un médico que viajaba como pasajero se encontraba realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que se habían mantenido durante algunos minutos, incluyendo una descarga con desfibrilador externo automático, sin obtener respuesta.”, agrega.

Al estar en tierra, el paciente recibió atención por parte del personal de Sanidad Aeroportuaria, que constató la ausencia de signos vitales, y de inmediato fue trasladado en ambulancia al Hospital Universidad del Norte, donde confirmaron su deceso.

Finalmente, la aerolínea envió un mensaje de condolencias a los familiares del pasajero.

“BoA expresa sus más sinceras condolencias a la familia y allegados del pasajero. Asimismo, ratifica que se encuentra brindando todas las facilidades y la colaboración necesaria a las autoridades competentes y a los familiares para el correspondiente procedimiento”, puntualizó la aerolínea.