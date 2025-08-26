Este martes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció el secuestro de por lo menos 34 militares del Ejército Nacional en zona rural del municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, cuando adelantaban operativos en el área.

El ministro, en rueda de prensa al término de la reunión en la sede de la Procuraduría sobre garantías electorales de cara a 2026, señaló que esta acción ilegal fue llevada a cabo por personas que vestían de civil.

“Dicen retener a unos militares, no, no los están reteniendo, eso va contra la voluntad de ellos (los militares) y eso es un secuestro”, aseveró Sánchez.

El jefe de la cartera de Defensa, además, reprochó que se utilice la excusa de corredor de movilidad para secuestrar miembros del Ejército: “Aquí nosotros nos podemos y debemos no solamente proteger nuestra integridad (...) y para defender a los demás colombianos y no necesitamos ese corredor”.

“Están interrumpiendo la protección de los demás colombianos. Están interrumpiendo una operación militar contra la principal amenaza que delinque en esa zona y de la cual hemos recibido alertas de la Defensoría del Pueblo para proteger a la población”, agregró.

Noticia en desarrollo...