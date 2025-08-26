El presidente Gustavo Petro aseguró este lunes que “no existe” el Cartel de los Soles, que Estados Unidos asegura que está liderado por el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

“El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, expresó Petro en un mensaje publicado en la red social X.

El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente medio.



Le propuse a EEUU y… https://t.co/TGqZMuzaWN — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 25, 2025

Tras las declaraciones del mandatario, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que en los documentos de inteligencia del país no se tiene registro de dicha amenaza.

“Para nosotros existen amenazas transnacionales, existe crimen organizado trasnacional y está caracterizado en los planes que tenemos (…) los grupos armados organizados que ya todos conocen: el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias en todas sus expresiones. Esa es la información que tenemos en nuestros documentos de inteligencia.”, dijo en diálogo con ‘Blu radio’.

Asimismo, Sánchez señaló que hasta el momento no se tiene información oficial de agencias de inteligencia de Estados Unidos sobre vínculos del Cartel de los Soles con grupos armados ilegales colombianos.

“Yo no he tenido ninguna información sobre eso”, manifestó el funcionario.

Maduro fue acusado de narcotráfico y terrorismo por Estados Unidos durante el primer mandato del presidente Donald Trump y ahora Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por el mandatario y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el 7 de agosto una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Petro señaló que “el paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio”.

Según el presidente colombiano, la Junta del Narcotráfico está conformada, entre otros, por el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y dos disidencias de las antiguas FARC, conocidas como Estado Mayor Central (EMC) y Segunda Marquetalia.

“Le propuse a EEUU y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel (la Junta del Narcotráfico). Es coordinar y no someter. El problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito”, agregó Petro.

Los intercambios verbales entre Washington y Caracas han escalado después de que el martes de la semana pasada la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara que su país está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país” tras el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Por su parte, el Gobierno de Maduro ha asegurado que las “amenazas” de Estados Unidos revelan su “falta de credibilidad” y ponen en riesgo la “paz y estabilidad” de toda la región.

Militarización venezolana en la frontera

Por su parte, el ministro de Defensa se refirió al despliegue de más de 15 mil militares venezolanos en los estados de Zulia y Táchira, ambos fronterizos con Colombia.

“Hace parte de las acciones que son autónomas, son soberanas de cada nación. Nosotros por nuestra parte estamos enfocados en cumplir nuestra misión en nuestro territorio, enfocados en proteger a todos los colombianos”, señaló al medio radial.

Y agregó: “Esta zona binacional tiene un enfoque de tipo económico y social. Nosotros debemos garantizar la seguridad en zona de frontera, pero en todo el territorio nacional”.