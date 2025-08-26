Una pareja que había decidido vacacionar por unos días en Guatapé, Antioquia, vivió una gran tragedia al ser víctimas de robo, secuestro y abuso sexual.

Leer más: SIC abre investigación contra Apple por el presunto abuso de posición de dominio en el mercado colombiano

De acuerdo con la Fiscalía, la pareja llegó hasta el municipio turístico para disfrutar de unos días de descanso, por lo que habían alquilado una cabaña ubicada en zona rural de Guatapé, el pasado 1 de junio del 2025.

Durante su estancia en la residencia, los turistas fueron abordados por dos sujetos, quienes irrumpieron en el inmueble para perpetrar un acto de robo; sin embargo, el crimen no se detuvo allí, pues también los retuvieron por varias horas y amenazaron con armas blancas y de fuego.

Le puede interesar: Senador Iván Cepeda dice que Uribe busca dilatar su proceso para favorecer campaña electoral

Según el reporte de las autoridades, los criminales despojaron a la pareja de todas sus pertenencias, valoradas en más de 24 millones de pesos.

Además, en la investigación se determinó que los dos hombres habían agredido sexualmente y por la fuerza a la mujer de 26 años, quien resultó lesionada con arma blanca en varias partes del cuerpo.

Tras lo sucedido, miembros del CTI, con el apoyo del Ejército Nacional, lograron la captura de los dos sujetos, identificados como Yoharlys de Jesús Maldonado Quiñónez y Luis Daniel Romero Maldonado, de nacionalidad extranjera.

Lea también: Se conocen nuevas imágenes del momento exacto del atentado con camión bomba en Cali

Maldonado Quiñónez y Romero Maldonado fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de secuestro simple, acto sexual violento, acceso carnal violento y hurto calificado y agravado.

Durante las audiencias concentradas no se allanaron a los cargos imputados por un fiscal de la Seccional Antioquia.

Por estos hechos, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.