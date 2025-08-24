Desde la tumba de Diomedes Díaz, en el cementerio Ecco Homo, de Valledupar, el actual Rey Vallenato, Iván Zuleta, anunció que iniciará la entrega de los 50 acordeones que le fueron donados para cumplir su promesa que expresó el día que se coronó, que es regalar uno de estos instrumentos a niños y jóvenes talentosos para interpretar el folclor vallenato.

El también verseador e integrante de la dinastía Zuleta, dijo que este anunció lo hace desde el lugar de sepulcro de su padre musical, el ‘Cacique de la Junta’, a quien además le llevó la corona de Rey Vallenato.

Expresó además que está cumpliendo su palabra de ayudar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad porque a través de la música es un mecanismo para que se alejen de las armas.

“Estoy cumpliendo mi palabra empeñada en el día que me coroné, le doy las gracias a todos los que me apoyaron en recolectar los 50 acordeones que hoy traigo a la tumba de quien considero mi padre musical para que desde el cielo los bendiga. Para mí no existe un lugar más importante en esta tierra que la tumba de Diomedes Díaz”, expresó el Rey Vallenato 2025.

El mecanismo para entregar los acordeones es que a través del contacto telefónico 3107140030 los aspirantes a tener uno de estos instrumentos puedan enviar un video demostrando la habilidad de interpretación, además de la dirección y lugar donde se encuentra, ya que hasta ese sitio se desplazará Iván Zuleta a entregar la herramienta musical que emite a través de fuelles y pitos los cuatro aires del vallenato: merengue, paseo, puya y son.