La Policía Metropolitana de Cartagena reportó el hallazgo con vida de la joven Ana Gabriela Posso Jiménez, de 18 años, quien llevaba más de dos meses desaparecida.

Familiares de Ana Gabriela Posso denunciaron su desaparición el pasado 16 de junio, cuando salió de la vivienda donde residía sola en el barrio Armenia de la ciudad de Cartagena y no regresó.

Los padres de la joven, que residen en Barranquilla, alertaron a las autoridades sobre la desaparición de su hija en la capital de Bolívar, donde estudia química pura en la Universidad de Cartagena, tras perder comunicación con ella.

Tras la denuncia, la Policía inició la búsqueda de Ana Gabriela Posso Jiménez con ayuda de los registros de cámaras de seguridad de los sectores de la ciudad que ella frecuentaba, así como entrevistas a familiares, amigos, compañeros de universidad y de trabajo en un restaurante de Bocagrande.

La Sijín de la Policía también indicó que, con acompañamiento de la Fiscalía, se realizaron interceptaciones de llamadas de celulares y “revisión de distintas base de datos”, según recoge el diario local ‘El Universal’.

Fueron más de dos meses de búsqueda, zozobra y angustia, en los que los familiares de la universitaria nunca perdieron la esperanza de encontrarla sana y salva.

Fue precisamente el rastreo de las llamadas lo que dio las pistas más importantes para dar con la ubicación de Ana Gabriela Posso Jiménez.

“Seguimos investigando desde llamadas con ciertas personas, hasta una posible salida al extranjero”, señaló un vocero de la Sijín.

Las autoridades establecieron que la joven salió de Cartagena y estuvo en “dos puntos diferentes dentro del país”, pero también hallaron que ella incluso salió de territorio nacional y llegó a Brasil.

Cuando regresó a la capital de Bolívar, Ana Gabriela se contactó con la Policía al darse cuenta de que la estaba buscando y aseguró sentirse bien de salud física y psicológica.

Sin embargo, fue sometida a una serie de exámenes médicos para descartar afectaciones a su salud.